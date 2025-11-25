Choque de Guardia Nacional en Michoacán deja 4 muertos

Después del impacto inicial, se desencadenó una carambola que involucró al menos otros tres vehículos: una segunda camioneta, una motocicleta y una bicicleta.

Una patrulla de la Guardia Nacional se vio involucrada en un trágico accidente en Zamora, Michoacán, que dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas dos niños, según informaron autoridades locales. El choque ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. del domingo 23 de noviembre sobre la Avenida Madero Norte, en el tramo cercano al puente peatonal Palo Alto.



Según versiones preliminares, la unidad oficial —una patrulla identificada con número económico 22591— se desplazaba con exceso de velocidad presuntamente para atender una emergencia. De acuerdo con autoridades de Tránsito y con el reporte de medios locales, la patrulla impactó primero una camioneta particular que habría hecho una maniobra repentina al cruzar la vialidad.



Después del impacto inicial, se desencadenó una carambola que involucró al menos otros tres vehículos: una segunda camioneta, una motocicleta y una bicicleta.

Los paramédicos y servicios de emergencia que arribaron al sitio confirmaron el fallecimiento de una mujer y dos menores, presuntamente integrantes de una familia, según reportes de medios. Además, un hombre motociclista murió poco después en un hospital.

Por su parte, fuentes oficiales señalaron que seis elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

Un video captado por cámaras de videovigilancia muestra el momento del impacto. En las imágenes se observa cómo la camioneta que recibe el golpe se proyecta con violencia, y los ocupantes son lanzados al exterior.

La Fiscalía Regional de Zamora ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han exigido transparencia y cuestionan la capacitación de los conductores de patrullas. María Elena Morera, presidenta de la agrupación Causa en Común, declaró que “no basta con culpar al chofer”, pues también se deben revisar los protocolos y controles para conducir vehículos oficiales a alta velocidad.

El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, expresó sus condolencias a través de redes sociales, y afirmó que el municipio brinda acompañamiento institucional a las familias afectadas.

Por el momento, no se han dado a conocer los nombres de las víctimas ni un posicionamiento oficial por parte de autoridades federales o de la Guardia Nacional sobre este lamentable suceso.