Choque de combis deja tres muertos y nueve heridos en Michoacán

Autoridades de diversas corporaciones realizan las labores correspondientes para proceder con el deslinde de responsabilidades

Autoridades informaron que al menos tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas a causa del choque frontal protagonizado por dos combis sobre la carretera Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:50 horas a la altura del fraccionamiento Puerto Nuevo, donde las unidades de transporte público protagonizaron este accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja, en conjunto con personal de Protección Civil y Centro Regulador de Urgencias Médicas, acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas y trasladarlos hacia hospitales cercanos.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal de Lázaro Cardenas fueron los responsables de resguardar el área, mientras que se realizaban las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.