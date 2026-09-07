Choque de autobús y tráiler deja cuatro muertos en Nayarit

La Guardia Nacional mantuvo cerrada la circulación cerca del kilómetro 100 de la carretera mientras se desarrollaban las labores de rescate

Un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó cuatro personas sin vida y 20 lesionadas sobre la carretera federal 15 libre Tepic–Mazatlán, en el municipio de Rosamorada, Nayarit.

El accidente ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre cerca del crucero de Lázaro Cárdenas, en un tramo ubicado entre esa comunidad y la localidad de El Mil. La magnitud del impacto provocó una amplia movilización de corporaciones de emergencia y obligó a cerrar temporalmente la circulación.

Distribuyen a los heridos entre hospitales de la región

Paramédicos y personal de rescate trabajaron para auxiliar a los pasajeros que permanecían dentro del autobús y trasladaron a las personas lesionadas a hospitales de Rosamorada, Acaponeta y Santiago Ixcuintla.

La unidad transportaba al menos a 30 personas que regresaban hacia comunidades del norte de Nayarit. De manera preliminar, se indicó que varios de los pasajeros serían habitantes de localidades pertenecientes al municipio de Acaponeta.

Entre las víctimas mortales se encontrarían tres mujeres y el conductor del autobús. Reportes preliminares identificaron al operador como José Natividad “M”, originario de Palmillas, municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Una de las pasajeras fue identificada inicialmente como Zuleica, quien presuntamente se desempeñaba como enfermera en la comunidad de San Miguel y murió después de ser trasladada a un hospital. Las autoridades todavía no han difundido oficialmente la identidad completa de las cuatro víctimas.

Investigan una posible invasión de carril

Las primeras diligencias apuntan a que ambos vehículos chocaron de frente después de una posible invasión de carril. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido cuál de los conductores habría realizado la maniobra ni se ha determinado oficialmente la responsabilidad por el accidente.

En redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente muestra al vehículo de carga realizando maniobras de rebase antes del choque. El material tendrá que ser analizado por las autoridades para establecer si corresponde al recorrido previo al siniestro y si puede incorporarse a la investigación.

También trascendió que el autobús regresaba de Tepic después de trasladar asistentes a un acto público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que se dirigía hacia comunidades como San Miguel y Los Otates. Esta versión permanece pendiente de confirmación oficial.

Fiscalía abre investigación por el accidente

La Fiscalía General del Estado de Nayarit inició las investigaciones para reconstruir la mecánica del choque, recabar testimonios y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Guardia Nacional mantuvo cerrada la circulación cerca del kilómetro 100 de la carretera mientras se desarrollaban las labores de rescate, los peritajes y el retiro de las unidades involucradas.

Las investigaciones continuarán para establecer las condiciones en que circulaban ambos vehículos, revisar los indicios encontrados en el lugar y precisar el estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas.