Chocan tras pasarse luz roja en Chihuahua: mueren cinco personas

El aparatoso accidente provocó que al menos tres personas murieran calcinadas dentro de su vehículo tras quedar atrapadas entre las llamas

Durante las primeras horas de este domingo, un fuerte choque dejó como saldo cinco personas sin vida y una más herida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto sucedió sobre la avenida Tecnológico, a la altura de Centeno, donde el conductor de un vehículo compacto hizo caso omiso a la luz roja del semáforo para impactarse contra una camioneta, la cual comenzó a incendiarse tras sufrir una volcadura. La pareja que se encontraba dentro del automóvil falleció al quedar prensados entre los fierros de la unidad, mientras que las tres mujeres que viajaban en la camioneta fallecieron calcinadas. Una joven de 25 años, que acompañaba a las víctimas logró salvarse, sin embargo, cuenta con heridas de gravedad. La circulación de la avenida quedó cerrada mientras el personal de servicios periciales realiza las labores correspondientes y determine la causa del siniestro.