 Chile puede contar con México ante los incendios: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el pueblo chileno "puede contar con" su Gobierno ante los incendios que han dejado más de 130 muertos en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, la capital del país.

"Sí afectaron mucho (los incendios) y estamos pendientes, y que sepan los hermanos de Chile y el presidente, Gabriel Boric, que pueden contar con nosotros", señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El presidente, quien dijo que habló con Boric en los últimos días, lamentó que más de 130 personas hayan fallecido hasta ahora por el fuego, que inició el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas, y que otras más estén desaparecidas.

Asimismo, reiteró que México está apoyando.

"México está brindando su apoyo al pueblo de Chile. Se enviaron dos aviones con víveres, llegaron ayer a Chile al medio día", expuso.

El martes, la Cancillería mexicana informó que el Gobierno de este país había enviado a Chile dos aviones del Ejército con más de 20 toneladas de víveres para apoyar a los damnificados por estos incidentes.

"No pasó desapercibido el atender, ayudar a nuestros hermanos chilenos. Es una desgracia estos incendios y vamos a estar atentos, apoyando", aseveró López Obrador.

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

El presidente Boric expuso el domingo que el mandatario López Obrador "ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo" tras una conversación telefónica.

Boric considera los hechos como "la tragedia más grande" que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6,000 viviendas afectadas de forma directa.

