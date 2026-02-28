Chiapas rompe récord tras hacer la camiseta de futbol más grande

El ejercicio colectivo reunió a miles de participantes que, de manera coordinada, dieron forma a la camiseta a gran escala

México sumó un nuevo reconocimiento internacional al romper un récord mundial con una figura humana monumental con forma de camiseta de fútbol, como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Logran Récord Guinness con camiseta humana gigante

México obtuvo un Guinness World Record al concretar “la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande del mundo”, logro que el Gobierno federal incorporó a su agenda preparatoria hacia la Copa del Mundo 2026.

La hazaña se llevó a cabo en el estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo estadio donde jugaba el extinto equipo de la Liga MX, los Jaguares de Chiapas, donde 4.757 personas participaron en la formación de una playera monumental de 48 metros de ancho incluidas las mangas y 35,5 metros de alto, convirtiéndola en la más grande del mundo en su categoría.

Representan a las 32 entidades del país

La Secretaría de Turismo informó que la figura incluyó la representación simbólica de las 32 entidades federativas, identificadas mediante banderines, como muestra de unidad nacional en el camino hacia 2026.

El ejercicio colectivo reunió a miles de participantes que, de manera coordinada, dieron forma a la camiseta a gran escala, en una actividad que combinó organización, identidad y entusiasmo social.

Forma parte del programa Mundial Social

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que este récord se enmarca en el Mundial Social, estrategia diseñada para involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias con miras al torneo internacional.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, expresó.

Prevén dos nuevos récords en la agenda rumbo a 2026

El Gobierno de México contempla que esta marca sea la primera de tres acciones récord dentro de la misma agenda.

El segundo reto está programado para el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México, donde se intentará realizar la clase de fútbol más grande del mundo.

El tercero se prevé para finales de mayo en Baja California Sur, y consistirá en la creación de un mural monumental con talento urbano local.

Buscan posicionar a México como sede de gran escala

Rodríguez Zamora sostuvo que estas iniciativas fortalecen el posicionamiento del país como destino anfitrión de eventos de gran escala, generan proyección mediática internacional y contribuyen a dinamizar la actividad turística.

Además, destacó que estas acciones promueven la cohesión social y ayudan a activar la economía local en las entidades participantes, como parte del legado previsto rumbo al Mundial 2026.