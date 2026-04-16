Chiapas registra 124 casos activos de gusano barrenador

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, aunque también se han detectado casos en perros, cerdos y otros animales domésticos

El estado de Chiapas se mantiene como el principal foco del gusano barrenador en México, al concentrar cerca del 30% de los casos a nivel nacional, con 124 casos activos al corte del 15 de abril de 2026.

Aunque la cifra actual muestra una ligera disminución respecto a semanas previas, cuando los registros superaban los 130 casos, la entidad continúa entre las más afectadas por la presencia de esta plaga, que impacta principalmente al sector ganadero.

Un problema persistente desde 2024

Más allá de los casos activos, Chiapas encabeza el número de contagios acumulados en el país, con más de 6,400 registros atendidos desde la reaparición del gusano barrenador en 2024.

De ese total, únicamente 124 permanecen activos, lo que implica que más de 6,200 casos ya han sido cerrados, es decir, más del 90% han sido atendidos y notificados, de acuerdo con autoridades sanitarias.

El coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas del Senasica, Abel Rosas Téllez, señaló que los casos activos actuales se encuentran bajo seguimiento y su proceso de inactivación podría concretarse en los próximos días.

Impacto directo en el sector ganadero

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, aunque también se han detectado casos en perros, cerdos y otros animales domésticos.

La infestación ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, lo que permite que las larvas se alimenten de tejido vivo, generando infecciones que pueden derivar en la muerte del animal si no se atienden a tiempo.

Para los productores, esto se traduce en pérdidas económicas, aumento en costos de tratamiento y afectaciones en la producción pecuaria.

Autoridades atribuyen los avances en el control de la plaga a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con participación del ámbito federal, estatal y municipal.

Además, se han sumado programas sociales como Sembrando Vida, con el objetivo de ampliar la difusión de medidas preventivas y mejorar el acceso a información en comunidades rurales.

Entre las acciones implementadas destaca la entrega de insumos como ivermectina, utilizada tanto para la prevención como para la atención de casos en animales infectados, lo que ha permitido reducir la incidencia en distintas regiones del estado.

En este contexto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en el municipio de Pichucalco la distribución de 717 mil dosis de ivermectina, como parte de una estrategia para contener la plaga.

El programa contempla la entrega de 4,805 paquetes en beneficio de 10,835 productores, de los cuales 1,631 son mujeres, con el objetivo de fortalecer al sector productivo frente a este problema sanitario.