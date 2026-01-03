Chiapas elimina de su escudo símbolos de la conquista española

La modificación fue avalada por el Congreso tras un proceso de consulta ciudadana, y quedó plasmada en cambios a la Ley del Escudo y del Himno estatal

El Congreso del estado de Chiapas aprobó, antes de concluir 2025, una reforma para modificar el escudo de armas de la entidad, con la eliminación de símbolos asociados a la conquista española y su sustitución por elementos de carácter cultural, histórico y natural que representan a los pueblos originarios y la riqueza biocultural del estado.

La modificación fue avalada por los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura local tras un proceso de consulta ciudadana, y quedó plasmada en cambios a la Ley del Escudo y del Himno del Estado de Chiapas.

Con esta decisión, el Legislativo busca fortalecer la identidad estatal desde una perspectiva histórica y cultural propia.

“El Escudo de Chiapas honra nuestro pasado, refleja lo que somos y proyecta el futuro que construimos con esperanza. La 69 Legislatura de Chiapas aprobó su modificación, una propuesta ciudadana que fortalece la identidad, el humanismo y la unidad del pueblo chiapaneco”, señaló el Congreso estatal a través de su cuenta oficial en la red social X.

Los legisladores afirmaron que la reforma “honra nuestros orígenes y proyecta un Chiapas orgulloso de su historia y su riqueza cultural”, en un contexto nacional marcado por debates sobre memoria histórica, símbolos públicos e identidad de los pueblos indígenas.

El nuevo diseño del escudo incorpora 14 elementos con significados específicos vinculados a la cosmovisión maya, la biodiversidad y la historia regional.

Entre ellos destaca un tocado maya inspirado en el rey Pakal, símbolo de prosperidad y grandeza, que reemplaza a la corona asociada con la conquista española, así como el cero maya, emblema del origen, el equilibrio y la continuidad del tiempo dentro del conocimiento matemático y cosmogónico de esa civilización.

El fondo de campo de gules conserva el recuerdo de los sacrificios y peligros vividos durante la conquista, así como la resistencia indígena para la preservación de sus principios.

También se integra una pirámide, que sustituye a un castillo, y la cual representa el Templo de las Inscripciones de Palenque, como símbolo del legado arqueológico y la identidad cultural de Chiapas.

Otros elementos incorporados son un bastón de mando en descanso, que manifiesta la autoridad indígena basada en la sabiduría y la responsabilidad comunitaria y sustituye a uno de los dos leones; la planta de maíz con mazorcas, como sustento e identidad agrícola; y el Cañón del Sumidero, emblema de fortaleza natural y memoria histórica.

El escudo incluye además símbolos textiles como el bordado en mariposa y patrones ancestrales, una estrella que representa el rumbo y el equilibrio humano, la ceiba como árbol sagrado que une cielo, tierra e inframundo, y elementos naturales como el volcán Tacaná y el Río Grande, asociados a la biodiversidad y la vida comunitaria.

De manera significativa, el león permanece en el diseño como símbolo del mestizaje y la conciliación entre el pasado colonial y el presente soberano del estado, en una propuesta que busca integrar memoria, identidad y futuro en un solo emblema oficial.