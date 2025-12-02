'Chapo' Guzmán y tres esposas: ellos son sus hijos ‘Los Chapitos’

Detenciones, traiciones y una guerra interna han marcado el destino de Los Chapitos. Te contamos quién es quién y qué ocurre con la familia más buscada.

Durante años, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán consolidaron una facción dentro del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. Su ascenso se dio tras la captura de su padre, pero a partir de 2023 comenzaron a enfrentar un escenario adverso marcado por detenciones, traiciones y una guerra interna que podría llevar a su debilitamiento definitivo.

¿Quiénes son Los Chapitos?

El grupo está integrado principalmente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Se les atribuye el control de rutas de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia EUA. Tras la muerte de su hermano Édgar Guzmán López en 2008, heredaron una considerable fortuna, fortaleciendo su posición dentro de la organización.

Ovidio Guzmán y el impacto de su captura

Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, fue detenido definitivamente el 5 de enero de 2023 en Culiacán y extraditado a EUA en septiembre del mismo año. Actualmente, está recluido en Chicago, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas. Su arresto recordó el “Culiacanazo” de 2019, cuando fue liberado tras una ola de violencia desatada por el cártel.

La traición que desató la guerra interna

En julio de 2024, Joaquín Guzmán López presuntamente traicionó y entregó a Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses. Este hecho provocó una ruptura definitiva con el grupo de El Mayito Flaco, quien declaró la guerra a Los Chapitos en septiembre, desatando una escalada de violencia con decenas de víctimas.

Iván Archivaldo, considerado líder de la facción, ha quedado cercado tras la captura de sus operadores más cercanos: José Ángel Canobbio “El Güerito”, encargado de finanzas y distribución, y Kevin Alonso Gil “El 200”, responsable de su seguridad personal. Estas detenciones han debilitado su estructura y reavivan la hipótesis de una posible captura inminente.

Mientras tanto, Jesús Alfredo Guzmán mantiene un perfil bajo, aunque es señalado por coordinar el tráfico de precursores químicos desde China. La búsqueda de los hermanos continúa y sigue siendo una prioridad binacional.

Más allá de los reflectores puestos sobre Los Chapitos, existen otras figuras dentro de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán que han permanecido en un segundo plano: sus hijas. Nacidas en distintos momentos de su vida y de relaciones formales con tres mujeres, han mantenido un perfil bajo pese a la atención mediática que rodea el apellido Guzmán.

¿Cuántas hijas tuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán?

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue padre de varias hijas, fruto de sus relaciones con Alejandrina María Salazar Hernández, Griselda López Pérez y Emma Coronel Aispuro.

Joaquín Guzmán se casó en 1977 con María Salazar, con quien tuvo cuatro hijos: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, Alejandrina Giselle y César.

Su hija, Alejandrina Giselle, también fue detenida en su momento por tráfico de drogas, pero salió de la cárcel y ahora se asume como la dueña de la marca "Chapo Guzmán", que se encarga de vender todo tipo de artículos que tengan que ver con su progenitor.

Tres años después, contrajo matrimonio con Griselda López procreó a cuatro hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe.

Finalmente, el "Chapo" tuvo con su última pareja oficial, Emma Coronel, dos gemelas que nacieron en Los Angeles en 2011: María Joaquina y Emaly.

Vidas alejadas del crimen organizado

Hasta el momento, algunos de los hijos de “El Chapo” Guzmán han intentado construir vidas discretas, al margen de la violencia ligada al apellido. El interés público en ellas responde principalmente al peso mediático del caso. En medio de los conflictos entre facciones, el apellido Guzmán sigue siendo un tema de interés.