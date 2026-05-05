Chapo Guzmán solicita extradición a México mediante carta

De acuerdo con el documento difundido, el narcotraficante expresa su deseo por volver a su país por medio de la extradición

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió este lunes otra carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para pedir su extradición a México.

De acuerdo con el documento difundido, el mensaje escrito en una hoja de libreta, el narcotraficante expresa su deseo porque sea extraditado a México, por lo que pide ayuda para "volver a su país".

Esta carta se encuentra fechada del pasado 23 de abril. Sin embargo, fue recibida hasta hace unos días, según informaron fuentes cercanas.

Anteriormente, "El Chapo" denunció las condiciones en las que cumple su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Por ello, exigió que se garantizara su derecho a la libre expresión.

Aseguró que su proceso judicial presentó diversas irregularidades, por lo que la evidencia en su contra no fue probada.

El líder de la importante organización criminal afirmó que, por ello, se efectuaron varias violaciones a sus derechos, por lo que solicitó un trato equitativo ante la ley y una posible apelación.