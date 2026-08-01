CFE supera los 332 mil mdp en ingresos durante 2026

Las ventas de energía eléctrica generaron 244 mil 519 millones de pesos y permanecieron prácticamente sin cambios frente al mismo periodo de 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el primer semestre de 2026 con ingresos acumulados por 332 mil 229 millones de pesos, apoyada por la estabilidad en las ventas de electricidad y una reducción significativa en sus costos operativos.

Aunque la cifra representó una disminución anual de 2.2%, la empresa consiguió mejorar su rentabilidad operativa y recuperar terreno durante el segundo trimestre, luego de registrar pérdidas en los primeros tres meses del año.

La reducción en los ingresos estuvo relacionada principalmente con una menor comercialización de combustibles a terceros y una caída en los servicios de transporte de energía, derivada del comportamiento de los precios promedio del gas natural.

Ventas domésticas compensan la caída en otros negocios

Entre enero y junio, las ventas de energía eléctrica generaron 244 mil 519 millones de pesos y permanecieron prácticamente sin cambios frente al mismo periodo de 2025.

El segmento doméstico presentó un crecimiento de 10.1%, resultado que permitió compensar parcialmente los menores recursos obtenidos por la venta de combustibles y otros servicios relacionados con el suministro energético.

Durante el periodo, la CFE atendió a 50.1 millones de clientes, 1.5% más que un año antes, mientras la cobertura eléctrica alcanzó 99.87% de la población. Su capacidad real instalada se ubicó en 64 mil 20 megavatios.

Reducción de costos impulsa el desempeño operativo

Los costos totales de la empresa disminuyeron 6.1%, mientras el gasto en energéticos y otros combustibles se redujo 19.9%. A su vez, el costo de ventas bajó 8.4% y cerró en 249 mil 369 millones de pesos.

Esta disminución permitió que la utilidad bruta creciera 22.7%, hasta alcanzar 82 mil 861 millones de pesos. La utilidad de operación aumentó 15.2% y se ubicó en 72 mil 158 millones.

El flujo operativo, medido mediante el EBITDA, llegó a 119 mil 22 millones de pesos, su nivel más alto para un primer semestre desde 2018, con un margen de 35.8% sobre los ingresos.

CFE recupera ganancias, pero disminuye su utilidad anual

Entre abril y junio, la empresa obtuvo una utilidad neta de 48 mil 25 millones de pesos, con lo que revirtió la pérdida de 402 millones reportada durante el primer trimestre.

Sin embargo, la ganancia del segundo trimestre fue aproximadamente 43% menor a los 84 mil 782 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En el acumulado semestral, la utilidad neta quedó en 47 mil 623 millones de pesos, una reducción anual de 30.7%.

La diferencia estuvo relacionada principalmente con el comportamiento del tipo de cambio. Durante el segundo trimestre de 2026, la CFE obtuvo una utilidad cambiaria de 21 mil 321 millones de pesos, por debajo de los 57 mil 704 millones alcanzados un año antes.

Deuda financiera baja y aumentan obligaciones con proveedores

La deuda financiera cerró junio en 481 mil 448 millones de pesos, una disminución de 0.32% respecto al saldo registrado al término de 2025. La liquidez aumentó 17.5%, los pasivos totales bajaron 1.4% y la relación deuda sobre EBITDA mejoró de 4.2 a cuatro veces.

En contraste, la deuda con proveedores creció 10.59% y alcanzó 74 mil 499 millones de pesos, frente a los 67 mil 362 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

El patrimonio de la empresa aumentó 5.4%, hasta llegar a 911 mil 101 millones de pesos, mientras el valor total de sus activos alcanzó aproximadamente 3 billones, resultados que respaldan su capacidad para mantener operaciones e inversiones estratégicas en el sistema eléctrico nacional.