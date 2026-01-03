CFE restablece suministro eléctrico en Guerrero tras sismo

Se ocuparon a 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos, para la organización de trabajo sobre el restablecimiento de suministro eléctrico.

Después del sismo ocurrido en el estado de Guerrero en la mañana del viernes, la Comisión Federal de Electricidad, informó mediante sus redes sociales que ya se había restablecido el servicio de luz en un 100% hacia los usuarios que lamentablemente fueron afectados por la llegada de un movimiento telúrico de 6.5 grados en la escala de Richter.

Luz regresa en su totalidad

Al restablecerse en un 100% el servicio de energía en Guerrero, se suman también los estados de Ciudad de México y el Estado de México, como las regiones que ya cuentan en su totalidad este servicio.

#CFEInforma | CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero del día de hoy.



Seguiremos atentos a los reportes ciudadanos y agradecemos a los usuarios afectados su comprensión. pic.twitter.com/r9VejnygBP — CFEmx (@CFEmx) January 2, 2026

Para que el servicio de electricidad regresará a los hogares y a los diferentes establecimientos del estado de Guerrero, se ocuparon a 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos, para la organización de trabajo sobre el restablecimiento de suministro eléctrico.

El director general del ISSSTE Martí Batres Guadarrama, reportó de manera preliminar que ninguna persona resultó lesionada en sus unidades y de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad en el estado.

Centros de salud afectados

En la clínica Chilpancingo de los Bravo, evacuaron a los pacientes como al personal médico como acto de prevención, mientras que al mismo tiempo se inspeccionaban los diferentes establecimientos del Hospital para supervisar los equipos médicos, entre otras cosas.

Dentro de este Hospital se reportó una fuga de agua en el área de ósmosis inversa, los hospitalizados de este departamento fueron trasladados a otros centros clínicos con ambulancias brindadas por este Hospital.

Gobernadora informa detalles

La gobernadora de Guerrero, Evelyn salgado Pineda, confirmó el lamentable fallecimiento de una mujer de 50 años de edad, el motivo fue por ser colapsada dentro de su hogar en el sector Las Minas en Guerrero.

Evelyn Salgado complementó el reporte al informar 700 casas dañadas, en los que desafortunadamente 70 fueron derrumbadas, es decir, el 10 % de las viviendas del estado.