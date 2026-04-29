CFE reportó beneficio neto de $7,263 millones de dólares en 2025

Las ventas de energía sumaron el 76,6% del total, con un crecimiento anual del 2,3 %, impulsadas por la demanda del sector de suministro doméstico y comercial

La paraestatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este martes que obtuvo al cierre auditado de 2025 una utilidad neta de 130.740 millones de pesos (unos 7.263 millones de dólares).

La empresa pública destacó en un comunicado que este resultado equivale a un margen de 19,2%. “Esto contribuye a fortalecer el patrimonio de la CFE y a mejorar los indicadores de rentabilidad”, según la empresa pública.

La compañía eléctrica mexicana reportó que sus ingresos totales en 2025 fueron un récord de 681.999 millones de pesos (37.889 millones de dólares), un incremento anual de 2,2% respecto a 2024, y un avance promedio anual de 3,2% desde 2018.

Las ventas de energía representaron el 76,6% del total, con un crecimiento anual del 2,3 %, impulsadas por la demanda del sector de suministro calificado, doméstico y comercial, que subió un 30,9 %, 7,2 % y 3,8 %, respectivamente.

También, los segmentos relacionados con la venta de combustibles a terceros y el transporte de energía obtuvieron ingresos por 39.585 millones de pesos (casi 2.199 millones de dólares), lo que representa un incremento del 38,9 % con respecto al año anterior. Este crecimiento se debe al alza en los precios internacionales del gas natural, influenciada por factores estacionales y climáticos.

Respecto a la deuda, CFE señaló que, al cierre de 2025, se redujo en un 36 % la deuda de corto plazo, lo cual aminoró las presiones de liquidez para el siguiente año. También registró una caída del 10,2 % del nivel de apalancamiento financiero.

Los costos y gastos de operación fueron de 575.123 millones de pesos (31.951 millones de dólares) al cuarto trimestre de 2025, con un incremento anual del 12,7 %, debido al alza de 34,8 % en el precio del gas natural que afectó a la CFE y a los productores externos de energía, sus generadores privados.

La compañía también registró ganancias sobre el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de 200.624 millones de pesos (11.146 millones de dólares), con un margen del 29,4 % sobre la facturación total.