Cesan a tres policías por agredir a estudiantes en Guanajuato

Tras las bajas, el gobierno municipal ordenó revisar los protocolos de detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición

Tres elementos de la Policía Municipal de Guanajuato fueron dados de baja de manera definitiva por su presunta participación en la detención y agresión de cinco integrantes de la Universidad de Guanajuato y otro joven, ocurrida en la zona centro de la capital estatal.

La alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez informó que la decisión fue tomada después de revisar los primeros elementos obtenidos mediante la investigación administrativa abierta contra seis agentes relacionados con los hechos.

Los policías separados permanentemente de la corporación fueron identificados como Gregorio “N”, Fabián “N” y Juana “N”. Otros tres elementos continuarán apartados de sus funciones mientras se determina su responsabilidad individual.

Jóvenes habrían sido confundidos durante un reporte

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 26 de septiembre, cuando los jóvenes caminaban por la calle Juárez, en el centro de Guanajuato capital, y fueron interceptados por policías municipales.

Las primeras versiones indican que los agentes presuntamente los confundieron con otras personas señaladas por golpear la puerta de un establecimiento. Aunque el propietario del negocio habría aclarado que no eran los responsables, los oficiales continuaron con la detención.

Parte de la intervención quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, en los que se observan forcejeos y golpes contra uno de los jóvenes. Los afectados también denunciaron que las agresiones continuaron durante el traslado y en una zona de los túneles de la ciudad.

La Universidad de Guanajuato precisó que fueron detenidas seis personas. De ellas, cuatro son estudiantes con inscripción vigente y una más participa en cursos libres, por lo que cinco forman parte de su comunidad.

Fiscalía investiga posibles delitos

Además del procedimiento administrativo municipal, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer la actuación de los agentes y determinar si se cometieron delitos.

Los jóvenes ya rindieron sus declaraciones ante el Ministerio Público y fueron sometidos a peritajes para documentar las lesiones. Las indagatorias deberán establecer si existieron conductas relacionadas con abuso de autoridad, lesiones o detención arbitraria.

La Universidad de Guanajuato mantiene comunicación con las familias y solicitó que el caso sea investigado de manera objetiva, con respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la integridad de los afectados.

Revisarán protocolos de actuación policial

La agresión provocó una protesta estudiantil el 28 de septiembre durante los actos conmemorativos por la Toma de la Alhóndiga de Granaditas. Los universitarios exigieron justicia, sanciones para los responsables y garantías para evitar nuevos casos de violencia policial.

Tras las bajas, el gobierno municipal ordenó revisar los protocolos de detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición, además de reforzar la capacitación y supervisión dentro de la corporación.

Los otros tres policías permanecerán separados de sus actividades mientras avanzan los procedimientos internos y la investigación penal. Las autoridades señalaron que la información, los registros y el material relacionado con el caso serán entregados a las instancias competentes.