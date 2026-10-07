Cesan a delegada del IMSS en Durango tras caso de muerte de bebés

Saúl Nevárez Jiménez asumirá la titularidad del IMSS en Durango, tras el fallecimiento de cinco recién nacidos y las investigaciones en curso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó un cambio en su representación en Durango luego de la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 y ante las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido.

El organismo informó que el doctor Saúl Nevárez Jiménez será el nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango, en sustitución de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños.

¿Quién es el nuevo titular del IMSS en Durango?

Nevárez Jiménez es médico cirujano, especialista en Medicina del Trabajo y cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

El nuevo funcionario tiene 29 años de trayectoria dentro del IMSS y experiencia en la operación institucional en Durango. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas en la entidad.

También ocupó el puesto de coordinador delegacional de Salud en el Trabajo del IMSS en Baja California Sur y posteriormente fue delegado del Instituto en Tlaxcala.

El IMSS señaló que entre las principales tareas de Nevárez Jiménez estará la atención de las familias de los recién nacidos que permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Asimismo, deberá dar seguimiento en Durango a las medidas establecidas por el Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

El organismo también indicó que el nuevo titular deberá colaborar con las auditorías e investigaciones que permanecen en curso para esclarecer las circunstancias relacionadas con los fallecimientos.

IMSS detecta bacteria en cuatro de los cinco bebés

En medio de las investigaciones, el IMSS confirmó la presencia de una bacteria en cuatro de los cinco recién nacidos que murieron en Durango. Sin embargo, el organismo aclaró que todavía se analiza si existe una relación entre la presencia del microorganismo y cada uno de los fallecimientos.

La doctora Adriana Toriz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, explicó que la causa de muerte continúa bajo investigación y que los resultados serán comunicados primero a las familias.

El Seguro Social también informó que mantiene colaboración con las autoridades sanitarias para determinar el origen del brote y continuar con la vigilancia epidemiológica.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con los padres de los recién nacidos fallecidos y les ofreció una disculpa por lo ocurrido.

Durante el encuentro, escuchó los planteamientos de las familias relacionados con posibles omisiones y errores que pudieron haberse presentado en el hospital.

Mientras continúan las investigaciones, el IMSS mantiene el análisis de las circunstancias que rodearon las cinco muertes y la vigilancia sobre las condiciones de atención en la unidad neonatal.