‘Cereza’, perrita sobreviviente de explosión, es adoptada

‘Cereza’, la perrita que sobrevivió al trágico incidente de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, fue oficialmente adoptada por la organización Huellitas, amor sin fronteras ‘Ana Silvia Díaz F.’.

Tras la explosión que dejó 31 muertos, ‘Cereza’ presentaba desnutrición, anemia, quemaduras de segundo y tercer grado y estaba embarazada. Debido a la tragedia, tuvo un parto prematuro por cesárea, del cual solo sobrevivió un cachorro, bautizado como ‘Cerecito’.

A un mes del accidente, ambos se recuperan satisfactoriamente bajo cuidado veterinario.

“Ella está mejorando muchísimo. ‘Cerecito’ es un ángel, es todo un guerrero”, comentó la fundadora de la organización.

Huellitas informó que los perritos no serán puestos en adopción y permanecerán en la fundación para continuar con su recuperación y bienestar.