Celular hallado en Iztapalapa guía a familia de estudiante

Se confirmó que el celular pertenece a Ana Daniela, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM, cuyo paradero se desconoce tras el siniestro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un celular visiblemente afectado por las llamas a causa de la explosión de una pipa en la Ciudad de México, permitió identificar a su dueña, misma que hasta el momento se encuentra desaparecida.

El celular sonaba sin parar, en medio del caos que reinaba en medio de la tragedia, finalmente un rescatista logró atender la llamada.

El celular fue encontrado dentro de una mochila junto a cuadernos, artículos personales y una cartera. Gracias a la credencial universitaria hallada en el mismo lugar, se confirmó que pertenecía a Ana Daniela, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM, cuyo paradero se desconoce tras el siniestro, según informó su mamá en redes sociales.

El celular fue respondido por Francisco Bucio, integrante de Protección Civil de la Ciudad de México, quien se encontraba en labores de apoyo en la zona cero. En primera instancia, habló con Raymundo, padre de la joven, a quien le explicó: “El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar”.

La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mientras que los lesionados ascienden a 94 personas.