Celebra Sheinbaum reunión con empresarios de EUA en Palacio

La presidenta recibió a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y resaltó la importancia de mantener la relación comercial bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes acudieron acompañados por el embajador de ese país en México, Ronald Johnson.

Durante el encuentro, la mandataria destacó la confianza de las empresas estadounidenses en México y señaló que ésta se refleja en las inversiones que mantienen y proyectan en el país.

Sheinbaum también subrayó la importancia de preservar y fortalecer la relación comercial entre México y Estados Unidos, al considerar que ésta contribuye al bienestar económico de ambas naciones.

La reunión se realizó en Palacio Nacional con la participación de representantes del sector empresarial estadounidense y el diplomático estadounidense, en un contexto marcado por diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos la seguridad, la inversión y la relación comercial.

El encuentro forma parte del diálogo que mantiene el Gobierno de México con representantes empresariales de Estados Unidos para fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.