CDMX regula uso de celulares en primarias y secundarias

La legisladora Laura Álvarez Soto señaló que el 75 % de los docentes considera que los alumnos se distraen constantemente con sus celulares durante las clases.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación local para regular el uso y portación de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias durante el horario escolar.

La medida entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial capitalina y, de acuerdo con los legisladores, no contempla una prohibición total ni sanciones automáticas contra los estudiantes.

Buscan promover uso responsable de la tecnología

La diputada Claudia Montes de Oca explicó que la reforma pretende fomentar un uso responsable de la tecnología dentro de las aulas, evitando afectaciones en el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Además, las modificaciones a la ley incorporan el principio de “aprendizaje digital responsable”, con el objetivo de impulsar hábitos saludables en el uso de dispositivos electrónicos.

Alertan sobre distracciones y riesgos digitales

La legisladora Laura Álvarez Soto señaló que el 75 % de los docentes considera que los alumnos se distraen constantemente con sus celulares durante las clases.

"La iniciativa busca establecer protocolos para limitar el uso de celulares en escuelas y promover un manejo consciente de la tecnología", indicó.

Durante la discusión, diputados coincidieron en que la reforma no busca frenar la innovación tecnológica, sino impulsar un equilibrio entre el aprendizaje digital y el bienestar de los estudiantes.