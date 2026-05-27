CDMX instala módulos de vacunación para turistas del Mundial

Para mitigar el riesgo de dispersión de patógenos ante el flujo de afición, el personal de salud se desplegará en los principales puntos de acceso a la capital

Ante el inminente arribo masivo de viajeros internacionales por la Copa del Mundo, el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un plan de contingencia médica integral a partir del próximo 3 de junio de 2026.

Este programa preventivo, diseñado para salvaguardar la salud comunitaria y elevar la inmunización local, estará bajo la tutela de la Secretaría de Salud (SEDESA), encabezada por su titular, Nadine Gasman.

Para mitigar el riesgo de dispersión de patógenos ante el flujo constante de aficionados, el personal de salud se desplegará en los principales puntos de acceso a la capital y en los espacios públicos de mayor afluencia.

En estos sitios estratégicos se administrará de forma completamente gratuita un paquete de protección que abarca hasta 15 vacunas distintas, con especial énfasis en el combate al sarampión debido al repunte global de contagios por importación.

Puntos estratégicos de atención y prevención

El despliegue operativo del personal sanitario se concentrará en cuatro sectores clave de la metrópoli:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Se instalarán estaciones permanentes de salud, las cuales estarán bajo la estricta supervisión de un comité especial en materia epidemiológica.

Terminales de autobuses: Las principales centrales camioneras que conectan con la capital contarán con células de atención médica inmediata.

Puntos de encuentro y Fan Fest: Se garantizará la asistencia médica y la aplicación de dosis biológicas en los festivales de aficionados coordinados a lo largo de las 16 demarcaciones territoriales.

Sistemas de movilidad urbana: En coordinación con transportes masivos como el Metro, se reforzará la difusión de medidas preventivas y el alcance de la campaña.

Refuerzo epidemiológico y protocolos internacionales

La Secretaría de Salud local precisó que, si bien la situación de riesgo epidemiológico en la urbe se mantiene actualmente en niveles mínimos, las autoridades se apegarán rigurosamente al Reglamento de Sanidad Internacional debido a la magnitud del evento deportivo.

En un esfuerzo coordinado con el Gobierno Federal, se elevarán las alertas de inspección sanitaria. Se pondrá especial atención a patologías de impacto global como el sarampión y el ébola, esta última condicionada por brotes recientes en el continente africano.

Como parte de las adecuaciones operativas, se renovaron de forma integral las oficinas de sanidad en las terminales aéreas, habilitando zonas especiales en el AICM diseñadas para el aislamiento inmediato de casos sospechosos.

Asimismo, se incrementó la capacidad tecnológica y operativa de los laboratorios metropolitanos para agilizar el procesamiento de muestras, mientras se verifican meticulosamente los antecedentes y bitácoras de viaje de los turistas procedentes de regiones consideradas focos rojos de infección.

Esquema de vacunación disponible

El paquete de protección biológica gratuito que se ofrecerá a la población y visitantes incluye: