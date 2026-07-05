CDMX desplegará operativo por duelo México-Inglaterra

La Ciudad de México movilizará a 40 mil servidores públicos para el partido entre México e Inglaterra y reforzará la seguridad en el Ángel de la Independencia

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que implementará un operativo interinstitucional con 40 mil servidores públicos para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el despliegue estará integrado por 17 mil policías y 24 mil servidores públicos de distintas dependencias, entre ellas Protección Civil, Bomberos, atención a emergencias y servicios de salud.

Refuerzan vigilancia en Paseo de la Reforma

Brugada detalló que 14 mil integrantes del Gobierno capitalino estarán concentrados sobre Paseo de la Reforma, donde tradicionalmente se reúne la mayor cantidad de aficionados y donde el pasado 30 de junio fallecieron cuatro personas durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

De ese total, 6 mil serán elementos de la policía y 8 mil corresponderán a personal de diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México.

Habrá controles de acceso al Ángel de la Independencia

La mandataria capitalina informó que se fortalecerán los controles de acceso al Ángel de la Independencia, principal punto de reunión de los aficionados durante el Mundial.

Para ello se establecerá un perímetro de seguridad alrededor del monumento. Explicó que, una vez que el espacio alcance su capacidad máxima, ya no se permitirá el ingreso de más personas a la zona delimitada.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, indicó que el aforo máximo será de 25 mil asistentes, equivalente a cuatro personas por metro cuadrado.

Cuando se alcance ese límite, las autoridades orientarán a los aficionados hacia otros puntos de Paseo de la Reforma para evitar concentraciones excesivas.

Autoridades llaman a seguir las indicaciones

Antes del anuncio del operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia matutina que se reforzarían las medidas de seguridad para prevenir aglomeraciones en los alrededores del Ángel de la Independencia.

La mandataria también destacó que el Gobierno capitalino instaló más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma con el objetivo de distribuir a los asistentes y evitar que todos permanezcan concentrados junto al monumento.

El operativo especial fue anunciado después de que cuatro personas perdieran la vida durante las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, tres de las víctimas fallecieron por asfixia, mientras que una cuarta murió en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.