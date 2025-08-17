CDMX aprueba sanciones contra franeleros; iniciarán detenciones

La reforma contempla sanciones de arresto de 24 a 36 horas, sin posibilidad de fianza, para quienes aparten lugares para cobrar por su uso o exijan pagos

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó por unanimidad, con 53 votos a favor, la reforma a la Ley de Cultura Cívica propuesta por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien aclaró que no está dirigida contra la gente trabajadora, sino contra “las prácticas abusivas y la apropiación ilegal de lo que es de todos”, con el objetivo de recuperar las calles para el uso y disfrute de la ciudadanía.

La reforma contempla sanciones de arresto de 24 a 36 horas, sin posibilidad de fianza, para quienes aparten lugares en la vía pública para cobrar por su uso o exijan pagos indebidos, prácticas que contribuyen a la congestión vial en la ciudad.

Asimismo, incorpora el concepto de “vía pública” en la ley, añade el artículo 28 Bis y modifica el artículo 32 para establecer infracciones específicas contra quienes aparten lugares, cobren ilegalmente por estacionar o cuidar vehículos, laven autos en la vía pública o utilicen indebidamente el espacio público para beneficio personal.

La vía pública no se negocia, no se privatiza y seguirá siendo de todas y todos los capitalinos”, afirmó el diputado Pedro Haces Lago, de la bancada mayoritaria de Morena, a nombre de la comisión dictaminadora.

Detalló que el dictamen contempla que el Gobierno capitalino ofrezca programas de empleo y capacitación a quienes actualmente dependen económicamente de esta actividad, con el fin de brindar alternativas.