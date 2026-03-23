Catrinas toman Reforma en desfile previo al Mundial

El desfile reunió a miles de personas de todas las edades en Paseo de la Reforma con disfraces que fusionaron tradición mexicana y pasión futbolera

Este domingo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizó un desfile de catrinas como parte de las actividades de cara al Mundial 2026.

El evento tuvo lugar en el Ángel de la Independencia, con una ruta que tenía como destino final el Palacio de Bellas Artes, en donde miles de personas de todas las edades se reunieron para presenciar a catrines y catrinas, quienes portaban la camisa de la selección mexicana.

El desfile fue organizado por el colectivo de la Mega Procesión de las Catrinas; fusionó dos símbolos arraigados en la identidad nacional: la estética de las catrinas y la cultura futbolera.

Para este, las autociudades habilitaron un área de maquillaje para los asistentes, en donde podían ser caracterizados de catrines o catrinas antes del inicio del desfile.

Ya durante el evento, el desfile avanzó por Paseo de la Reforma con maquillajes y vestuarios que combinaban elementos tradicionales con referencias futboleras, como balones, banderas y camisetas de la selección mexicana.

Entre carros alegóricos, matracas, silbatos y globos, familias, turistas y curiosos se detenían a admirar los disfraces y otras expresiones creativas, como figuras de cartón del trofeo mundialista y calaveras con camisetas futboleras.

Desde 2016, cada año se realiza entre octubre y noviembre un Desfile de Catrinas en la Ciudad de México, inspirado en la película 'Spectre' de James Bond (2015), donde una multitud de catrinas recorre el centro histórico en la escena inicial del filme.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio.