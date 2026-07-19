Cateo en Tláhuac deja un detenido y droga asegurada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre y aseguraron marihuana y un arma durante un cateo en La Nopalera

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, señalado presuntamente como punto de venta y almacenamiento de droga.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se derivó de reportes ciudadanos que permitieron identificar un predio ubicado sobre la calle Turandot, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con narcomenudeo.

Con la información recopilada, un juez de control autorizó la orden de cateo, la cual fue ejecutada por agentes de seguridad bajo los protocolos establecidos y sin necesidad de utilizar la fuerza.

Aseguran droga y un arma

Durante la intervención fue detenido un hombre de 36 años de edad. En el inmueble, los agentes localizaron 97 bolsas con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, además de un arma de fuego corta con cargador y cuatro cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los objetos asegurados fueron integrados como parte de la investigación correspondiente.

El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

El inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.