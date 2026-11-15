Catean segundo domicilio de agresor de repartidor en CDMX

Autoridades revisaron una propiedad vinculada a Humberto N, buscado por amenazar con un arma a un repartidor en la colonia Del Valle

Las autoridades de la Ciudad de México catearon un segundo inmueble relacionado con Humberto N, señalado por amenazar de muerte con un arma de fuego a un repartidor por aplicación en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La búsqueda del presunto agresor continúa.

El operativo se llevó a cabo la tarde del viernes en una propiedad ubicada en Avenida Coyoacán 1622, vinculada con la pareja del sujeto. Sin embargo, durante la revisión no fueron encontrados indicios relacionados con la agresión al trabajador.

Por otra parte, los análisis periciales realizados a las ocho armas de fuego aseguradas en el domicilio de Humberto N revelaron que fueron manipuladas con una sustancia especial para eliminar posibles huellas dactilares.

Fuentes ministeriales señalaron que los especialistas detectaron la aplicación de un líquido utilizado para limpiar este tipo de artefactos, tanto en los gatillos como en el cuerpo de las armas.

El reporte del cateo realizado en el conjunto residencial Rinconada del Valle también indicó que algunos objetos encontrados no aportaron información relevante para la investigación. Entre ellos estaba una computadora que, de acuerdo con las indagatorias, era utilizada por un menor de edad.

Autoridades continúan buscando a Humberto N

Después de los dos operativos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas mantienen las acciones para localizar al señalado y presentarlo ante las autoridades. Hasta el momento, Humberto N no cuenta con una orden de aprehensión.

La investigación comenzó luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que el hombre amenaza de muerte con un arma de fuego a un repartidor que acudió a entregar un pedido en el conjunto residencial Rinconada del Valle, ubicado en la colonia Del Valle.

Repartidores exigieron la detención del presunto agresor

Tras la difusión de las imágenes, el pasado martes un grupo de repartidores por aplicación acudió al conjunto habitacional y causó destrozos en la caseta de vigilancia. Los trabajadores exigieron que el vecino señalado fuera detenido y que ofreciera una disculpa a la víctima.

Ante estos hechos y las demandas de los repartidores, las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones para esclarecer la agresión y localizar al responsable.