Catean laboratorio clandestino en Zapopan y aseguran equipo

Las autoridades identificaron que la empresa 'Ultrafactor Laboratorios' operaba en el inmueble sin contar con licencia sanitaria y con documentación falsa.

Autoridades de Jalisco aseguraron un presunto laboratorio clandestino de medicamentos en el municipio de Zapopan, donde se detectó la fabricación ilegal de productos sin autorización sanitaria.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, tras una denuncia relacionada con irregularidades detectadas por autoridades de salud en un inmueble de la colonia Valle del Fortín.

¿Cómo se originó la investigación?

De acuerdo con los reportes, la intervención se derivó de un aviso de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), luego de que se le negara el acceso a una inspección en una finca.

Esta situación generó sospechas, lo que llevó a iniciar investigaciones que posteriormente permitieron ubicar un segundo inmueble presuntamente relacionado con las mismas actividades.

¿Qué encontraron durante el cateo?

La Fiscalía ejecutó una orden de cateo en dos fincas, donde se localizaron equipos, insumos y sustancias utilizadas presuntamente para la fabricación ilegal de medicamentos y suplementos.

Entre los objetos asegurados se encuentran tableteadoras, equipo de esterilización, viales, ampolletas y materiales de origen animal, además de documentos y equipo diverso relacionado con la operación del lugar.

¿Qué empresa operaba en el sitio?

Las autoridades identificaron que la empresa “Ultrafactor Laboratorios” operaba en el inmueble sin contar con licencia sanitaria y con documentación presuntamente falsa, por lo que se ordenó la suspensión inmediata de sus actividades.

El sitio fue clausurado por autoridades municipales mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

¿Qué sigue en el caso?

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quiénes están detrás de la operación del laboratorio clandestino y si existe una red más amplia vinculada a la distribución de estos productos.

De acuerdo con la legislación vigente, la fabricación o comercialización de medicamentos sin autorización puede derivar en penas de prisión y sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del caso.