Catean inmueble ligado a 'El Bukanas' en Puebla

Fuerzas federales y estatales aseguraron armas, droga y un vehículo en Chignahuapan, Puebla, en un operativo contra 'El Bukanas', quien no fue detenido

Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de Paredón, municipio de Chignahuapan, como parte de un operativo para localizar a Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

La acción fue coordinada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado. Aunque el objetivo no fue detenido, las autoridades aseguraron el inmueble y diversos objetos.

Aseguran armas de alto poder y droga

Durante la intervención, se incautaron entre 12 y 13 armas largas, dos lanzagranadas, dos granadas, aproximadamente entre 1.5 y 2 kilogramos de aparente cristal, cerca de dos kilogramos de mariguana, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, tres inhibidores de señal y un vehículo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el inmueble presuntamente funcionaba como refugio de “El Bukanas”, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en homicidios, incluido el de tres agentes investigadores, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos.

Violencia en el Triángulo Rojo

“El Bukanas” es señalado como uno de los líderes criminales que operan en el llamado Triángulo Rojo, zona integrada por municipios como Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete.

Esta región se consolidó entre 2014 y 2017 como foco rojo por el incremento de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que la convirtió en bastión del huachicol y punto estratégico para grupos delictivos.

Reportes oficiales también vinculan a Roberto de los Santos con alianzas criminales con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

En noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una ficha de recompensa por 350 mil pesos para quien aporte información que permita ubicar y detener a “El Bukanas”, quien anteriormente se desempeñó como comandante de la Policía Municipal de Maltrata.