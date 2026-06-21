Catea Marina vivienda y decomisan 27 mil litros de hidrocarburo

El combustible fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 27,000 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en el municipio de Tecate, Baja California, como parte de un operativo coordinado con autoridades federales y estatales para combatir delitos relacionados con el almacenamiento y distribución ilegal de combustibles.

La acción fue encabezada por personal de la Segunda Zona Naval en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.

¿Dónde encontraron el hidrocarburo?

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Luis Echeverría Álvarez, en Tecate. Durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por las autoridades competentes, elementos de Infantería de Marina establecieron un perímetro de seguridad para resguardar las diligencias.

Al inspeccionar el domicilio, los agentes localizaron aproximadamente 27,000 litros de hidrocarburo almacenados. El combustible fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones para determinar su origen y posible destino.

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En una operación coordinada para combatir la producción de drogas sintéticas, personal Naval y de la Fiscalía General de la República, localizó y desmanteló un laboratorio clandestino en el poblado de Los Cedritos, Sinaloa. Durante esta acción se aseguraron… pic.twitter.com/6YREv33Okd — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 19, 2026

Refuerzan operativos contra delitos relacionados con combustibles

Las autoridades señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan en distintas regiones de Baja California para detectar actividades ilícitas vinculadas con el manejo irregular de combustibles.

De manera paralela, la Secretaría de Marina informó que en otro operativo realizado en Playas de Rosarito fueron detenidos dos hombres en posesión de presuntas sustancias ilícitas, como parte de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas relacionadas con los hechos.