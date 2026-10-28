Caso huachicol fiscal: Manuel Roberto Farías cuenta su versión

Desde la cárcel, Manuel Roberto Farías Laguna sacude el caso del huachicol fiscal y apunta a otros responsables: 'Soy un chivo expiatorio'

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En una entrevista exclusiva concedida a Azteca Noticias, el vicealmirante retirado Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente procesado por delitos relacionados con el denominado huachicol fiscal, rechazó cualquier vínculo con la presunta red de contrabando de combustibles y aseguró que enfrenta una acusación injusta.

“Ninguna, nunca tuve comunicación con las personas que dicen que la tuve ni realicé ninguna acción en relación a los delitos que se me acusa”.

Durante la conversación con el periodista Manuel López San Martín, Farías Laguna afirmó que no conoció ni mantuvo comunicación con las personas señaladas dentro de la investigación y sostuvo que los hechos por los que se le acusa ocurrieron cuando ya no desempeñaba funciones dentro de la Secretaría de Marina.

El exmando naval también hizo referencia a una reunión realizada en la casa del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, relacionada con su hermano, y pidió que el exfuncionario rinda declaración para esclarecer diversos aspectos del caso.

Farías Laguna aseguró además que se le pretende convertir en un "chivo expiatorio" para desviar la atención de los verdaderos responsables de la trama de huachicol fiscal. Desde prisión, sostuvo que existen otros nombres mencionados dentro de la carpeta de investigación y cuestionó si algunas autoridades estarían protegiendo a determinados actores involucrados.

En la entrevista, el vicealmirante fue más allá y mencionó a figuras políticas como Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy López Beltrán, y Adán Augusto López Hernández, al tiempo que insistió en que la investigación debería ampliarse para llegar a los responsables de mayor nivel.

Estas afirmaciones forman parte de sus dichos y no han sido acreditadas judicialmente.

La postura de Farías Laguna coincide con el contenido de diversas cartas difundidas recientemente, en las que niega haber participado en actividades ilícitas, exige acceso pleno a las pruebas en su contra y sostiene que dentro del movimiento gobernante se encontrarían los verdaderos responsables del esquema de huachicol fiscal.

Mientras tanto, el proceso judicial en su contra continúa y serán las autoridades las encargadas de determinar su responsabilidad o inocencia respecto de los delitos que se le imputan.