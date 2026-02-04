Carteles mexicanos elevan ataques con drones ante presión de EUA

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre febrero y octubre del año pasado se contabilizaron 16 ataques con drones

Los principales carteles de México han incrementado su capacidad letal en los últimos años al incorporar drones equipados con explosivos para atacar tanto objetivos militares como civiles, en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico, según especialistas.

Organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, catalogados por Washington como terroristas, han dado este “salto tecnológico” en medio de las recurrentes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención en territorio mexicano para combatir a estas bandas.

David Saucedo, analista de seguridad y experto en crimen organizado, explicó que los drones comenzaron siendo “herramientas de vigilancia”, pero ahora incorporan bombas de contacto y mecanismos de detonación programable, desarrollados con apoyo de ingenieros contratados por los grupos delictivos. “Para los carteles, los drones tienen varias ventajas: son económicos, permiten ataques rápidos sin riesgo para sus integrantes y pueden recorrer largas distancias hacia el objetivo”, señaló.

Estas “bombas voladoras” se utilizan principalmente contra instalaciones gubernamentales, objetivos civiles y en conflictos internos entre organizaciones rivales. Dulce Torres, investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), señaló que este avance representa un “salto táctico” que transforma por completo la lucha contra el narcotráfico. “Lo más preocupante es la intimidación de la población; los drones provocan desplazamiento forzado de comunidades y permiten que el crimen organizado controle territorios estratégicos”, afirmó.

Ambos expertos alertaron sobre la “cifra negra” de estos ataques, ya que muchos no se registran oficialmente. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre febrero y octubre del año pasado se contabilizaron 16 ataques con drones y explosivos improvisados contra militares, principalmente en Michoacán.

Torres destacó que, en el contexto de la “tensa” relación México-Estados Unidos, contrarrestar los ataques con drones debería ser un objetivo común. Para México, la cooperación binacional resulta estratégica, ya que ayuda a mostrar resultados en seguridad ante Washington y a enfrentar la presión de la Administración Trump para intensificar la lucha contra los carteles.

La investigadora también señaló que esta situación representa una oportunidad para aprovechar la tecnología antidrones estadounidense, mucho más avanzada que la mexicana. Sin embargo, criticó la “debilidad institucional” del Gobierno mexicano, que “a menudo carece de personal y recursos suficientes” para enfrentar este tipo de ataques.