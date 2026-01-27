Cártel estaría involucrado en ataque armado en Guanajuato

El hecho ocurrió durante un partido de futbol, que dejó 11 muertos y 12 heridos; autoridades estatales y federales informaron los avances en la investigación

Autoridades del estado de Guanajuato informaron que existen avances relevantes en la investigación por el ataque armado registrado en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, donde al menos 11 personas perdieron la vida y otras 12 resultaron heridas, durante un evento deportivo comunitario.

El hecho ocurrió en la comunidad de Loma de Flores, cuando sujetos armados ingresaron al espacio deportivo y realizaron disparos contra personas que se encontraban reunidas en el lugar. Diez personas fallecieron en el sitio y una más mientras recibía atención médica en un hospital.

Autoridades estatales confirman líneas de investigación

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, señaló que las autoridades cuentan con investigaciones avanzadas relacionadas con el caso.

De manera preliminar, fuentes de seguridad señalaron que el ataque podría estar relacionado con la disputa criminal en la zona, y no descartaron la posible participación del Cártel Santa Rosa de Lima. De acuerdo con esta línea no confirmada, algunas de las víctimas habrían tenido vínculos con una empresa de seguridad privada presuntamente asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, las autoridades no han validado oficialmente esta hipótesis.

Tras una mesa de trabajo realizada en Salamanca, en la que participaron autoridades municipales, estatales y federales, el funcionario indicó que el hecho será investigado y que las pesquisas continúan de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

Fiscalía reporta avances en las indagatoria

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez, informó que la carpeta de investigación contempla líneas definidas que serán fortalecidas conforme avancen los trabajos ministeriales y periciales.

Las autoridades no precisaron el móvil del ataque ni posibles responsables, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas involucradas.

Gobierno municipal solicita apoyo interinstitucional

El alcalde de Salamanca, César Prieto, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y federales para atender el caso. Indicó que el municipio atraviesa una situación compleja en materia de seguridad y que la coordinación institucional permitirá reforzar las acciones preventivas.

Un día antes, el edil solicitó apoyo tanto a la presidenta de México como a la gobernadora del estado, con el objetivo de atender la situación de violencia y fortalecer la seguridad en la demarcación.

Operativo conjunto tras el ataque armado

Este lunes, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, informó que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo conjunto en Salamanca para atender a las personas lesionadas, asegurar la zona y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Las acciones incluyen presencia policial, trabajos de investigación y coordinación con instancias de atención a víctimas, de acuerdo con lo informado por el gobierno estatal.

Antecedentes de ataques en espacios deportivos

El ataque ocurrido en Loma de Flores no es un hecho aislado. En abril de 2025, un grupo armado irrumpió en una cancha de la comunidad de Cárdenas, donde cuatro personas perdieron la vida. Un mes antes, tres personas fallecieron tras un tiroteo en un campo deportivo de Zapote Negro.

Además, el suceso se suma a otros episodios de violencia registrados en el estado, como el ocurrido en junio de 2025 en el municipio de Irapuato, donde un ataque durante una fiesta patronal dejó 12 personas fallecidas y 20 lesionadas.

Guanajuato concentra altos niveles de homicidio

De acuerdo con datos oficiales, Guanajuato fue la entidad con mayor número de homicidios registrados en México durante 2025, con más de 2,500 casos. Las autoridades estatales señalaron que las acciones de seguridad continúan como parte de una estrategia integral para atender esta problemática.

Las investigaciones por el ataque en Salamanca permanecen en curso.

