Carlos Salinas de Gortari reaparece en Harvard ante mexicanos

El expresidente priista participó en una charla con estudiantes mexicanos de la universidad estadounidense, donde compartió ideas y experiencias

El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció públicamente en Harvard, donde participó en una conferencia ante estudiantes mexicanos de esa universidad para dialogar sobre la situación de México.

El exmandatario priista, quien gobernó el país entre 1988 y 1994, ofreció la charla titulada “Hablemos de México”, organizada por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés).

Salinas de Gortari compartió el espacio con Diego Salazar, copresidente de HUMAS para el periodo 2026-2027 y estudiante de la Maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School.

Una aparición pública tras años de bajo perfil

La participación del expresidente llamó la atención debido a sus contadas apariciones públicas durante los últimos años.

A diferencia de otros exmandatarios, Salinas ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación y de los foros políticos durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

A través de redes sociales, Salazar difundió fotografías del encuentro y agradeció al exmandatario por acudir a la charla y compartir con los estudiantes sus ideas y experiencias.

“Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”, escribió el estudiante.

HUMAS promueve espacios de diálogo sobre México

HUMAS es una organización fundada en 1992 que reúne a académicos, estudiantes y líderes profesionales interesados en representar y generar espacios de diálogo sobre México.

De acuerdo con la propia organización, su objetivo también es reconocer la relevancia económica, social y cultural de la comunidad mexicana en Estados Unidos y promover el intercambio de ideas sobre el país.