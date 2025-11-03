Carín León expresa solidaridad tras tragedia en Waldo’s de Sonora

El cantante lamentó la muerte de 23 personas, entre ellas menores, y envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el terrible accidente.

El cantante mexicano Carín León se pronunció este domingo sobre la tragedia ocurrida en una tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo, Sonora, donde una explosión derivó en un incendio que dejó 23 personas sin vida y varias más hospitalizadas.

A través de Instagram, el intérprete originario de Sonora expresó su consternación y cercanía con las familias afectadas, luego de que se confirmara que entre las víctimas hay menores de edad.

El gobernador Alfonso Durazo informó que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores del turno vespertino, mientras que la Fiscalía estatal precisó que la causa principal de muerte fue la inhalación de gases tóxicos.

El titular de la Fiscalía, Gustavo Salas Chávez, descartó por el momento que el incendio haya sido provocado, aunque mantendrán abiertas todas las líneas de investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes y señaló que su gobierno ha enviado apoyo para atender a los afectados.