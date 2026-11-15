Caravana migrante retoma camino hacia EUA pese a presión de Trump

Más de mil migrantes reanudaron su recorrido desde Huixtla, Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos, pese a las exigencias de Donald Trump

Más de mil migrantes que integran la tercera caravana procedente de Centroamérica retomaron su recorrido hacia el norte de México, luego de permanecer en Huixtla, Chiapas, para descansar. El grupo mantiene su intención de llegar a Estados Unidos, pese a las presiones del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano detenga su avance.

El contingente, que se identifica como "Dios con nosotros", está integrado principalmente por personas originarias de Honduras y busca continuar su trayecto por territorio mexicano con la esperanza de cruzar la frontera estadounidense.

"Pedimos que nos apoyen, vamos a seguir para adelante hacia nuestro destino por un futuro para la familia", expresó el hondureño Cristian Hernández, quien solicitó a las autoridades mexicanas que permitan el tránsito de los migrantes y no atiendan el llamado del mandatario estadounidense.

Hernández señaló que los integrantes de la caravana han recorrido una larga distancia desde sus lugares de origen y consideró injusto que se les impida continuar. También destacó que entre los viajeros hay mujeres y niños.

"Se sufre demasiado, hemos caminado bastante y que nos detengan es injusto. Vienen niños y mujeres. Tanto sacrificio que hemos hecho desde nuestro país hasta acá y que nos regresen", manifestó.

Los integrantes del grupo explicaron que abandonaron sus países por distintas dificultades, entre ellas la pobreza, la falta de empleo, el aumento en los precios de los productos básicos, la violencia del crimen organizado y situaciones de persecución.

La caravana salió de Honduras y sumó a migrantes de otros países

El contingente ingresó a México hace una semana, luego de partir de San Pedro Sula, Honduras. Aunque la mayoría de sus integrantes son hondureños, durante el trayecto se incorporaron personas de otras nacionalidades, principalmente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Se trata del tercer grupo de migrantes centroamericanos que intenta avanzar hacia Estados Unidos. En septiembre llegó a México una caravana denominada "Fe y esperanza con Dios", mientras que en octubre ingresó otro contingente identificado como "Fe y esperanza con Dios número 2".