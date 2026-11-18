Los extranjeros denuncian una total falta de apoyo humanitario y omisión por parte del Instituto Nacional de Migración, cuyos elementos se limitan a vigilar

Integrantes de la tercera caravana de migrantes centroamericanos, autodenominada "Dios con nosotros", continúan su marcha por la costa de Chiapas rumbo al norte del país. A su paso, los extranjeros denuncian una total falta de apoyo humanitario y omisión por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyos elementos se han limitado a vigilar a distancia y a detener a los rezagados.

Sin ayuda ni diálogo del INM

A pesar de la presencia constante de agentes federales y de la Guardia Nacional a lo largo de la carretera costera —incluso en al menos tres puntos de inspección—, las autoridades no han intentado contener, disuadir ni ofrecer alternativas a los caminantes.

“No se h De acuerdo con reportes preliminares de autoridades de Honduras y Guatemala, una cuarta caravana ya se desplaza hacia México an acercado a ofrecernos ningún tipo de ayuda, tampoco a decirnos que no caminemos o que nos regresemos”, denunció Jocelín Noriega, migrante originaria de El Salvador.

La entrevistada confesó que, junto con otra compañera, ha evaluado la posibilidad de retornar a su país debido al agotamiento extremo tras recorrer más de 140 kilómetros desde su ingreso a territorio mexicano; sin embargo, la falta de orientación las mantiene en la incertidumbre.

"Hay muchos problemas, nadie nos dice nada, Migración no se ha acercado, aquí la gente ya está desesperada. Hay muchos conflictos entre los propios migrantes. Esto es un caos”, agregó.

Asistencia local y siguiente escala

Ante la ausencia de instancias federales migratorias, autoridades municipales han intervenido de manera limitada. Ernesto Aguilar Callejas, secretario de Protección Civil de Mapastepec, informó que dependencias locales brindaron ayuda humanitaria y acompañamiento durante su estancia en el municipio.

Tras un breve descanso, la caravana —la tercera procedente de Centroamérica desde el pasado mes de septiembre— retomó su travesía esta tarde-noche con la mira puesta en el "sueño americano". Su próxima escala en la ruta costera será Pijijiapan, ubicada a unos 45 kilómetros de distancia.

Un fenómeno persistente en la frontera sur

Las cifras reflejan la presión migratoria en la región sur del país: desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un total de 24 caravanas han intentado salir del sur mexicano, de las cuales el 100% han sido disueltas entre los estados de Chiapas y Oaxaca.

No obstante, el flujo no cesa. De acuerdo con reportes preliminares de autoridades de Honduras y Guatemala, una cuarta caravana ya se desplaza hacia México y se prevé que ingrese por la frontera sur en los próximos días.