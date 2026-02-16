Carambolas en Libramiento Bicentenario dejan 3 muertos en Edomex

Choques múltiples en el Libramiento Bicentenario, entre Lerma y Xonacatlán, dejaron tres fallecidos y más de 15 lesionados; la vialidad fue cerrada

Al menos tres personas fallecieron y más de 15 resultaron lesionadas tras una serie de choques múltiples registrados la mañana de este domingo en el Libramiento Bicentenario, en el tramo que conecta los municipios de Lerma y Xonacatlán, informó la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la densa neblina y el humo provocado por la quema de pastizales redujeron considerablemente la visibilidad, lo que derivó en tres accidentes en distintos puntos de la vialidad.

Primer choque deja dos fallecidos

El percance principal ocurrió a la altura de la colonia Isidro Fabela, en Lerma, cuando un autobús de la línea Flecha Roja, con número económico 1106, se impactó contra un tractocamión tipo torton color blanco.

Tras la colisión inicial se desencadenaron múltiples impactos entre vehículos particulares, unidades de transporte público y de carga, sumando más de 20 automotores involucrados.

En este hecho murieron el conductor del autobús, quien quedó prensado y fue rescatado sin signos vitales, y una pasajera. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil estatal brindaron atención a varios lesionados en el lugar.

En el sentido contrario, también a la altura de Lerma, se registró otra carambola que involucró a más de 10 vehículos, entre ellos dos autobuses, uno que transportaba a menores de una primaria procedente de Michoacán.

En este punto no se reportaron víctimas mortales, aunque sí personas lesionadas.

La circulación fue cerrada en ambos sentidos del libramiento durante más de tres horas, mientras se realizaban labores de auxilio y retiro de unidades.

Muere motociclista en accidente con unidades de rescate

Mientras se atendía la emergencia, ocurrió un segundo accidente en el kilómetro 5 con dirección a Xonacatlán. En el percance estuvieron involucrados un camión de rescate de la Cruz Roja Delegación Toluca, una ambulancia del SUEM, un automóvil Volkswagen Passat blanco y una motocicleta Yamaha roja.

Las unidades de emergencia se dirigían al primer siniestro cuando, debido a la baja visibilidad, el camión de rescate impactó por alcance a la ambulancia. En la maniobra, el motociclista se estrelló contra el vehículo particular y falleció en el sitio.

Tres paramédicos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital en Toluca para su valoración médica.

Elementos de Protección Civil de Xonacatlán, Policía Estatal, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras las maniobras y la llegada de aseguradoras, fue reabierto parcialmente un carril en dirección a Xonacatlán, mientras continúan las diligencias ministeriales.