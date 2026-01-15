Carambola en la México-Guadalajara deja un muerto y 10 heridos

En el incidente se vieron involucrados al menos tres tráileres, una camioneta de carga y dos patrullas de la Secretaría de Marina

Una fuerte carambola registrada la mañana de este miércoles en la autopista México-Morelia-Guadalajara dejó como saldo un civil fallecido y al menos 10 elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lesionados.

De acuerdo con reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 9:30 horas, a la altura del kilómetro 181, en los límites de los municipios de Maravatío y Zinapécuaro.

En el incidente se vieron involucrados al menos tres tráileres, una camioneta de carga y dos patrullas de la Secretaría de Marina.

Las primeras investigaciones de las autoridades viales indican que el accidente se originó cuando un tráiler impactó por alcance a una camioneta de carga. Tras el choque inicial, la pesada unidad colisionó lateralmente contra un transporte tipo "madrina" que trasladaba vehículos nuevos.

Posteriormente, un tercer tráiler no logró frenar a tiempo e impactó la parte trasera de la "madrina". Finalmente, dos unidades oficiales de la Marina chocaron contra el último camión implicado, resultando en la lesión de los agentes que viajaban en ellas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso del conductor de la camioneta de carga, quien lamentablemente quedó prensado entre los fierros de su unidad.

Por su parte, los 10 elementos de la Marina que resultaron heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar y fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Maravatío para su atención médica. Hasta el momento no se ha detallado el estado de gravedad de los uniformados.

Debido a la magnitud del choque y a la posición en que quedaron las unidades, la circulación en la Autopista de Occidente se vio severamente afectada.

Se reportaron filas kilométricas en ambos sentidos, mientras los servicios de emergencia y grúas realizaban las maniobras de rescate y el retiro de los vehículos.