Carambola deja cuatro muertos en Michoacán; tres eran menores

Al menos una patrulla de la Guardia Nacional, dos camionetas, una motocicleta y un ciclista estuvieron involucrados en dicho percance

Una carambola provocó la muerte de cuatro personas, incluidos tres niños durante la tarde de este domingo en el municipio de Zamora, Michoacán.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, cuando una patrulla de la Guardia Nacional, dos camionetas, una motocicleta protagonizaron este choque múltiple.

Entre los lesionados se encuentran agentes de la Guardia Nacional, por l que fueron trasladados a diversos hospitales de la ciudad para que recibieran atención médica.

De acuerdo con diversos testimonios, este accidente fue provocado por el atropello de un motociclista, pero se espera a que sean las autoridades quienes confirmen como sucedieron los hechos.

Cabe destacar que por esta carambola, un ciclista resultó lesionado tras ser atropellado por una de las unidades involucradas.