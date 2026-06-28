Carambola de tráiler deja 34 vehículos involucrados, en Tijuana

Un tráiler provocó una carambola con 34 vehículos en Tijuana; el saldo preliminar es de 26 personas lesionadas, cuatro de gravedad

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este 25 de junio al provocar una carambola en la que se vieron involucrados al menos 34 vehículos sobre el Libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga impactó un automóvil, que a su vez chocó contra otro vehículo y así sucesivamente, originando una reacción en cadena que involucró a 30 automóviles particulares y cuatro unidades de transporte público.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los vehículos cruzó la barrera divisoria y terminó sobre un carril en sentido contrario, afectando la circulación en la zona.

Movilización de cuerpos de emergencia

Al lugar acudieron equipos de emergencia para atender a los conductores y pasajeros afectados. Varias personas quedaron atrapadas al interior de sus vehículos, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate.

De manera preliminar se reportan 26 personas lesionadas, de las cuales cuatro presentan heridas de consideración. En otro balance inicial también se informó que cuatro de los lesionados quedaron prensados. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

Las autoridades mantienen los trabajos de atención en el área y solicitaron a la población evitar circular por este punto mientras concluyen las maniobras.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó la carambola.