Capturan y reubican cocodrilo de tres metros en Playa Bacocho

Un cocodrilo de aproximadamente tres metros de longitud fue capturado en Playa Bacocho, en el municipio de San Pedro Mixtepec

Un cocodrilo de aproximadamente tres metros de longitud fue capturado en Playa Bacocho, en el municipio de San Pedro Mixtepec, como parte de las acciones preventivas desplegadas por autoridades estatales ante la presencia de estos reptiles en zonas turísticas y habitadas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que el ejemplar fue asegurado por personal municipal y posteriormente reubicado en la lagunita de Punta Colorada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes.

Las acciones se intensificaron en regiones de la Costa y la Cuenca del Papaloapan tras diversos reportes de cocodrilos en áreas de riesgo. De manera preliminar, autoridades señalaron que el reptil capturado podría formar parte de ejemplares que salieron de la lagunita de Playa Marinero, posiblemente a causa del reciente fenómeno de mar de fondo en la región.

Más reportes en el estado

En el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec también se reportó la presencia de dos cocodrilos en el paraje Rodeo Arroyo Pepesca. Ambos fueron asegurados y puestos a disposición de Protección Civil Municipal.

Para su manejo y reubicación, se solicitó el apoyo de especialistas, entre ellos Fernando Civelli, encargado de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) LUCERTAS, ubicada en Ciudad Alemán, Veracruz.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y turistas a no acercarse ni intentar manipular a los cocodrilos, así como reportar de inmediato cualquier avistamiento.

Asimismo, indicaron que se mantiene la vigilancia y la coordinación interinstitucional en las zonas donde se ha detectado la presencia de estos animales, a fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad en destinos turísticos del estado.