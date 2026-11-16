El detenido estaría relacionado con el asesinato de seis personas que trabajaban en una panadería registrado en septiembre de 2025

Autoridades federales detuvieron a Giancarlo “N”, alias "Raptor" en Guadalajara, Jalisco; identificado como operador regional de una célula delictiva generadora de violencia en Colima y Jalisco, además de ser señalado como presunto autor intelectual de un multihomicidio.

De acuerdo con información de las autoridades, el detenido estaría relacionado con el asesinato de seis personas que trabajaban en una panadería, ocurrido el 2 de septiembre de 2025 en Colima.

En Guadalajara, Jalisco, personal de @SEMAR_mx y @FGRMexico, a través de @FGR_AIC, en coordinación con @SSPCMexico, @SSPC_COLIMA y la Policía Municipal de Tlaquepaque, detuvo a Giancarlo “N”, alias “Raptor”, operador regional de una célula delictiva generadora de violencia en Colima y Jalisco. El detenido es identificado como el presunto autor intelectual de un multihomicidio ocurrido en Colima el 2 de septiembre de 2025, donde seis personas que trabajaban en una panadería perdieron la vida. Además, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. La coordinación entre instituciones y los trabajos de inteligencia permitieron realizar esta operación, que debilita la estructura operativa de esta organización criminal y contribuye a fortalecer la seguridad de ambas entidades. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 15, 2026 En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y la Policía Municipal de Tlaquepaque. Autoridades señalaron que los trabajos de inteligencia y la coordinación entre instituciones permitieron concretar la detención, con la que buscan debilitar la estructura operativa de esta organización criminal, así como fortalecer la seguridad en ambas entidades.