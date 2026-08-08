Capturan en Zapopan a estadounidense buscado por Interpol

Un ciudadano de Estados Unidos buscado por Interpol fue detenido en Zapopan por delitos relacionados con armas y posteriormente extraditado a su país.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detuvieron en Zapopan a un ciudadano estadounidense identificado como Michael "N", quien era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El hombre, de 35 años, contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición emitida en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con armas de fuego.

La captura se concretó después de que autoridades de Jalisco intercambiaran información con la U.S. Marshals sobre la posible presencia del fugitivo en territorio estatal.

Inteligencia siguió su rastro en Zapopan

Con los datos proporcionados por las autoridades estadounidenses, integrantes de la Comisaría de Inteligencia concentraron las labores de búsqueda en el municipio de Zapopan.

Los agentes establecieron un esquema de rastreo en distintos puntos donde presuntamente se desplazaba el ciudadano estadounidense.

Las investigaciones llevaron a los oficiales hasta el cruce de calle Ontario y avenida del Sendero, en la colonia El Campestre, donde localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las obtenidas durante las indagatorias.

Lo buscaban por delitos relacionados con armas

Después de verificar su identidad con la agencia estadounidense correspondiente, las autoridades confirmaron que Michael "N" tenía una orden de aprehensión con fines de extradición.

Los cargos por los que era buscado en Estados Unidos corresponden a posesión y tráfico de armas de fuego, así como posesión de cartuchos.

Durante la intervención, los policías también localizaron entre sus pertenencias vegetal verde con características similares a la marihuana.

Tras la detención, el ciudadano estadounidense fue presentado ante autoridades federales mexicanas para continuar con el procedimiento correspondiente.

El proceso de extradición se cumplimentó y posteriormente Michael "N" fue trasladado a Estados Unidos, donde deberá enfrentar los cargos por los que era buscado.

La captura fue resultado de la coordinación entre las autoridades de seguridad de Jalisco y las instancias estadounidenses encargadas de localizar al fugitivo.