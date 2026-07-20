Capturan en Yucatán a presunto operador del Cártel del Noreste

Además del arresto, se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos

Autoridades mexicanas arrestaron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador logístico y financiero de la organización delictiva Cartel del Noreste en la ciudad de Mérida, Yucatán, informaron este domingo agencias de seguridad.

Además del arresto, se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos lo que afecta la estructura financiera del grupo delictivo.

En un comunicado conjunto, se indicó que los agentes cumplieron cuatro revisiones en distintos puntos de Mérida y en uno de ellos fue capaturado Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo con presencia en diferentes regiones del país, y quien también diseñaba los esquemas de lavado de dinero.

En la nota se explicó que los inmuebles presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas, por lo que obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes para intervenir cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

Además del hombre detenido, las autoridades federales aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.