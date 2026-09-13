Capturan en Puebla a presunto feminicida de Andrea Maylin

Ricardo “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, fue detenido este viernes 11 de septiembre en Puebla, más de un año después de que la joven fuera reportada como desaparecida en Morelos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el hombre fue localizado como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, así como de información proporcionada por Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima.

En Puebla, elementos de @SSPCMexico con información de el Centro Nacional de Inteligencia y la @Fiscalia_Mor, detuvieron a Ricardo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en junio de 2025 en Morelos.



La acción atendió una… pic.twitter.com/z9kMNW8Aba — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 12, 2026

De acuerdo con la FGE, en las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, el Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de las Mujeres de la administración federal.

La institución destacó además la colaboración del padre de Maylin, quien proporcionó información considerada relevante para avanzar en la ubicación y detención del señalado.

Después de su captura, Ricardo “N” fue trasladado a Morelos para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por su probable responsabilidad en el feminicidio de la joven.

Maylin fue localizada enterrada en Tlayacapan

Ricardo “N” permanecía prófugo desde junio de 2025, cuando Andrea Maylin fue reportada como desaparecida. Posteriormente, la joven fue encontrada sin vida y enterrada en un predio del municipio de Tlayacapan.

Según familiares de Maylin y miembros de la colectiva Existimos Porque Resistimos, el hombre habría asesinado a su pareja sentimental el 20 de junio de 2025 y después habría intentado ocultar lo ocurrido al decir a familiares y amigas que la joven había abandonado su domicilio sin dejar noticias sobre su paradero.

Los antecedentes de violencia y amenazas de muerte llevaron a familiares y amigas de Maylin a poner en duda esa versión y presentar una denuncia por su desaparición ante la Fiscalía General del Estado.

Además de exigir avances en la investigación, realizaron tres marchas para pedir a las autoridades que reforzaran las labores para localizar a la joven.

Las protestas y las gestiones emprendidas por la familia ante organizaciones sociales y dependencias federales contribuyeron a mantener activa la búsqueda, que finalmente llevó a un predio de Tlayacapan señalado como propiedad de la familia de Ricardo “N”.

Fue en ese lugar donde Maylin fue localizada sin vida y enterrada.

Maylin tenía 22 años y era madre

Andrea Maylin tenía 22 años y era madre de una niña. Sus familiares denunciaron que la joven perdió la vida de manera violenta.

“No murió: fue asesinada y luego desaparecida, en un intento cruel por borrar el crimen, por silenciar su historia, por perpetuar la impunidad que tantas veces se impone sobre los cuerpos de las mujeres. Pero no lograron callarla”, señalaron.

El caso también involucra a los padres de Ricardo “N”, quienes el pasado 23 de junio de 2026 fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada, ambos son señalados de haberle brindado apoyo para evadir la acción de la justicia. Fueron detenidos previamente en los estados de México y Veracruz.