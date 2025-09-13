Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Hernán 'N', presunto líder de 'La Barredora'

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora, fue detenido en Paraguay, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch. La detención se realizó mediante una operación conjunta de autoridades mexicanas y paraguayas, incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Bermúdez, también conocido como “Requena” o “El Abuelo”, era buscado desde febrero de 2025 tras librarse una orden de aprehensión en su contra. La Barredora, vinculada con extorsión, tráfico de personas, drogas y nexos con el CJNG, opera principalmente en Tabasco y Chiapas.

La organización criminal se fracturó en 2024, luego de que Bermúdez ordenara eliminar a uno de sus principales cómplices para mantener el control. Actualmente, Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, detenido en Jalisco en agosto pasado, funge como testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La captura de Bermúdez refuerza las acciones contra el crimen organizado en México y destaca la coordinación internacional en operativos de alto impacto.