Capturan en Oaxaca a presunto operador de los Beltrán Leyva

Autoridades federales y estatales detuvieron en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, a Juan M.G.G., alias "El Miky" o "El 086", identificado por la Fiscalía como presunto segundo al mando de una red criminal vinculada con la Organización Beltrán Leyva que opera en el sur del país.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, informó que la captura fue resultado de una investigación desarrollada de manera conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y áreas de inteligencia.

Logramos la captura de J.M.G.G., alias "El Miky" o "El 086". Un corrido difundido en plataformas digitales y un tatuaje fueron piezas clave para fortalecer los trabajos de inteligencia que permitieron identificar y detener a quien era considerado el segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/047gGsm4oL — Bernardo Rodríguez Alamilla (@FiscalOaxaca) July 30, 2026

Durante el operativo también fueron detenidas otras tres personas, identificadas por sus iniciales H.E.A., P.P.M. y E.H.S. Además, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego y dos vehículos, uno de ellos con blindaje, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la investigación, Juan M.G.G. presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con el control territorial, la coordinación de grupos armados y la ejecución de acciones violentas dentro de la organización.

Lo vinculan con rutas de narcotráfico

La Fiscalía señaló que el detenido también estaría relacionado con el tráfico y distribución de drogas mediante un corredor que conecta las regiones de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

Según las autoridades, su zona de influencia comprendía los municipios de Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán, además de las localidades de Lachigoló y Mitla, consideradas estratégicas para el traslado de cargamentos hacia la capital del estado.

La Fiscalía ubicó por encima de "El Miky" a Ricardo Estévez Colmenares, también conocido como Bogar Soto Rodríguez o "El Bogar", a quien identifica como el principal responsable de la organización en Oaxaca.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en diciembre de 2023 por presuntamente supervisar operaciones de narcotráfico y enfrentar cargos ante una corte federal estadounidense.

Bernardo Rodríguez señaló que la detención pretende reducir la capacidad logística y operativa del grupo criminal en las regiones que concentran la mayor incidencia de homicidios dolosos en Oaxaca durante 2026. De acuerdo con las cifras presentadas, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales reúnen el 74 % de estos delitos en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los delitos específicos por los que será procesado Juan M.G.G., ni la fecha de su primera audiencia judicial.