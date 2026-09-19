Capturan en Michoacán a ‘El Señor de la T’, coordinador del CJNG

Manuel Alejandro 'N' es relacionado por autoridades con actividades de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado por autoridades como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves que la captura ocurrió como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el funcionario, el detenido es señalado como generador de violencia y presunto responsable de actividades relacionadas con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026 Operaba en el Bajío de Michoacán Según las investigaciones citadas por García Harfuch, Manuel Alejandro “N” mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán. Las autoridades ubican su actividad en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. La información fue difundida por el titular de la SSPC a través de su cuenta de X, donde señaló que la detención fue resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República. Harfuch sostuvo que las acciones forman parte de la estrategia federal para combatir a los grupos señalados por extorsionar, amenazar y generar violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán. “Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, escribió Harfuch. La detención de Manuel Alejandro “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre los delitos con los que es relacionado.