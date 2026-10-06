Capturan en México a dos pandilleros prófugos de Guatemala

Autoridades de Guatemala y México detuvieron a integrantes de 'Barrio 18' que contaban con ficha roja de Interpol tras fugarse en 2025.

En una acción conjunta de inteligencia transnacional, el Ministerio Público de Guatemala, en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) de la Policía Nacional Civil y autoridades mexicanas, concretó la captura de Rudy O., alias “Smoking”, y Esvin H., alias “Liro Spyder”, peligrosos integrantes de la pandilla Barrio 18.

Los sospechosos fueron localizados y detenidos en el municipio de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. Al momento de la intervención, a ambos sujetos se les incautaron armas de fuego, municiones de diversos calibres y bolsas con presunta marihuana en flagrancia.

Ambos pandilleros contaban con una notificación roja de la Interpol tras haberse fugado del centro penitenciario de alta seguridad Fraijanes II el 12 de octubre de 2025. Su aprehensión acaba con casi un año de evasión de la justicia centroamericana.

Actualmente, las autoridades de ambos países efectúan los trámites legales y las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los imputados y coordinar su pronta extradición o entrega deportada hacia Guatemala. Con este operativo, las instituciones reiteran el compromiso de la cooperación internacional para evitar que el crimen organizado y la fuga de penales queden en la impunidad.