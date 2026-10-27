Capturan en Mexicali a ‘El Isra’, operador de Los Rusos

Cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Sonora y es señalado por autoridades como generador de violencia en el Valle de Mexicali

Israel Leonardo "N"., alias "El Isra", identificado como uno de los principales operadores de Los Rusos, grupo criminal afín al Cártel de Sinaloa, fue detenido la noche del 25 de octubre en Mexicali, Baja California.

La captura ocurrió al interior de un restaurante de comida brasileña ubicado sobre el bulevar López Mateos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Baja California, el hombre cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Sonora, por lo que fue trasladado a esa entidad para continuar con el proceso legal.

Lo señalan por generar violencia en el Valle de Mexicali

Además del caso por el que era buscado en Sonora, las autoridades identifican a ‘el Isra’ como un presunto generador de violencia en el Valle de Mexicali.

También lo señalan como posible responsable del asesinato de los agentes Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, ocurrido en junio pasado.

De acuerdo con las investigaciones referidas, las ejecuciones habrían sido una represalia por el abatimiento de Mauricio Alarcón, alias "Compa Wicho", cuñado de Israel Leonardo.

Lo relacionan con ataque contra mando estatal

A "El Isra" también se le atribuye presuntamente la autoría intelectual del ataque contra Agustín Jaime Brambila, quien en agosto de 2024 se desempeñaba como subdirector de Inteligencia de Baja California.

Su detención se produjo después de que fuerzas federales desplegaran un operativo en Mexicali el pasado 14 de octubre para capturarlo. En aquella ocasión, el hombre no fue localizado.

Con su arresto, Israel Leonardo "N". fue puesto a disposición de las autoridades de Sonora para que se dé seguimiento a la orden de aprehensión por homicidio.