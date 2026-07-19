Capturan en Jalisco a prófugo de cárcel de California

Un hombre buscado por casi 30 años en Estados Unidos fue detenido en Tlajomulco tras cambiar su identidad y ocultarse en Jalisco

La Policía del Estado de Jalisco detuvo a un hombre identificado como Miguel “N”, señalado como un prófugo de la justicia estadounidense que era buscado desde hace casi tres décadas por escapar de una prisión federal en California, donde cumplía una condena por violación.

El detenido, identificado por las autoridades estadounidenses como Micha “N”, de 49 años, presuntamente cambió su nombre para permanecer oculto en México.

Tras confirmar su identidad, fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el proceso correspondiente ante la corte del Distrito Este de California.

Solicitud de apoyo internacional

La captura se realizó luego de una solicitud de colaboración emitida por la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, que buscaba localizar al hombre por contar con una orden de aprehensión relacionada con el delito de escape de institución penal.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría logrado mantenerse prófugo durante cerca de 30 años tras escapar de una cárcel en California.

La Comisaría de Inteligencia y personal de la Policía Cibernética de Jalisco establecieron que el hombre podría encontrarse en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que realizaron labores de análisis y seguimiento para identificar los lugares que presuntamente frecuentaba.

El operativo incluyó el uso de la Unidad de Drones, el C2 Móvil Cybertruck y el Escuadrón Aerotáctico Titán, herramientas con las que las autoridades lograron ubicarlo en una zona comercial ubicada en el cruce de avenida Adolfo López Mateos y avenida El Palomar, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Luego de corroborar la identidad del detenido, las autoridades realizaron su aseguramiento y traslado al Instituto Nacional de Migración, donde se llevarán a cabo los trámites para su posible traslado ante las autoridades judiciales de California.

La Policía de Jalisco informó que el hombre era considerado un objetivo prioritario debido a su condición de prófugo y al tiempo que permaneció oculto tras su fuga.